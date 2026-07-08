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Ночь ада: новые удары США оказались мощнее всех предыдущих

В ночь на 8 июля США осуществили новую серию воздушных атак на Иран, которые, по данным американского чиновника, оказались масштабнее всех предыдущих ударов по исламской республике.

В ночь на 8 июля США осуществили новую серию воздушных атак на Иран, которые, по данным американского чиновника, оказались масштабнее всех предыдущих ударов по исламской республике. Об этом сообщает NBC News.

Как уточнил источник, удары пришлись по ключевым военным объектам: системам ПВО, береговым постам наблюдения, позициям зенитных ракет и пусковым установкам противокорабельных крылатых ракет. Также под удар попали площадки для запуска беспилотников и портовая инфраструктура. В операции участвовали истребители ВВС США и тактическая авиация ВМС.

Ранее президент США Дональд Трамп прямо в Анкаре отдал приказ о нанесении ударов, после чего американские военные начали серию бомбардировок. В Пентагоне заявляют, что военная операция стала ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, отвергает обвинения и угрожает симметричным ответом.

На этом фоне в регионе сохраняется крайне напряженная обстановка. Иранские власти уже созвали экстренное заседание Совета безопасности, а президент Масуд Пезешкиан прервал визит в Ирак и возвращается в Тегеран.

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