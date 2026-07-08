Ночь ада: новые удары США оказались мощнее всех предыдущих

Как уточнил источник, удары пришлись по ключевым военным объектам: системам ПВО, береговым постам наблюдения, позициям зенитных ракет и пусковым установкам противокорабельных крылатых ракет. Также под удар попали площадки для запуска беспилотников и портовая инфраструктура. В операции участвовали истребители ВВС США и тактическая авиация ВМС.
Ранее президент США Дональд Трамп прямо в Анкаре отдал приказ о нанесении ударов, после чего американские военные начали серию бомбардировок. В Пентагоне заявляют, что военная операция стала ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, отвергает обвинения и угрожает симметричным ответом.
На этом фоне в регионе сохраняется крайне напряженная обстановка. Иранские власти уже созвали экстренное заседание Совета безопасности, а президент Масуд Пезешкиан прервал визит в Ирак и возвращается в Тегеран.
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