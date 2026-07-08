Ночь ада: новые удары США оказались мощнее всех предыдущих

Ранее президент США Дональд Трамп прямо в Анкаре отдал приказ о нанесении ударов, после чего американские военные начали серию бомбардировок. В Пентагоне заявляют, что военная операция стала ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, отвергает обвинения и угрожает симметричным ответом.