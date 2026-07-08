МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Власти Финляндии используют рост безработицы, банкротств и социальной нестабильности для подогрева русофобии в обществе, перенаправляя недовольство граждан на внешнего врага. Об этом ТАСС заявила финская активистка Салли Райски.
«Ситуация внутри Финляндии — безработица, банкротства, нестабильность, криминал растет, депрессия. Все это настроение направляется против Российской Федерации, они используют инструмент страха. “Нам нужно это делать, потому что у нас тут “русский медведь”, от которого идет угроза”, — сказала активистка.
По ее словам, таким образом власти оправдывают расходы на оборону, помощь Украине и совместный с ней проект производства дронов, на что у Финляндии нет средств. «У нас госдолг превышает 90% от ВВП. Аналитики говорят, он будет расти до 100%, а в следующем году, возможно, 120%, если так будет прогрессировать наша экономика и наши решения», — добавила Райски.