Активистка Райски: власти Финляндии используют проблемы для подогрева русофобии

По ее словам, таким образом власти оправдывают расходы на оборону, помощь Украине и совместный с ней проект производства дронов, на что у Финляндии нет средств. «У нас госдолг превышает 90% от ВВП. Аналитики говорят, он будет расти до 100%, а в следующем году, возможно, 120%, если так будет прогрессировать наша экономика и наши решения», — добавила Райски.