Президент Сирии назвал страну равноправным партнером Запада после визита Макрона

Поездка господина Макрона стала первым визитом президента Франции в страну за последние 18 лет, а также первым визитом западного лидера после свержения Башара Асада. Стороны договорились назначить послов в обеих странах, а также расширять политическое, экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности. Во время поездки французского президента в Дамаске прогремели взрывы, при которых пострадали почти 20 человек, в том числе замминистра туризма Сирии.