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Президент Сирии назвал страну равноправным партнером Запада после визита Макрона

Сегодняшняя Сирия открывает двери для равноправного партнерства и готова стать незаменимым мостом между Востоком и Западом, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа. Такое заявление прозвучало после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Дамаск для переговоров.

Сегодняшняя Сирия открывает двери для равноправного партнерства и готова стать незаменимым мостом между Востоком и Западом, заявил сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа. Такое заявление прозвучало после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Дамаск для переговоров.

«То, основы чего мы закладываем сегодня — это партнерство, построенное на реальных проектах, служащих интересам наших двух народов. Результатом наших дискуссий стал стратегический пакет соглашений и контрактов с ведущими французскими компаниями», — добавил господин аш-Шараа (цитата по SANA).

Поездка господина Макрона стала первым визитом президента Франции в страну за последние 18 лет, а также первым визитом западного лидера после свержения Башара Асада. Стороны договорились назначить послов в обеих странах, а также расширять политическое, экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности. Во время поездки французского президента в Дамаске прогремели взрывы, при которых пострадали почти 20 человек, в том числе замминистра туризма Сирии.

Подробнее о произошедшем в Дамаске — в материале «Ъ» «Визит в тротиловом эквиваленте».

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