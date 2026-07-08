WP: многие в Конгрессе США выступают против возможной продажи Турции F-35

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Многие законодатели в Конгрессе США как от Демократической, так и от Республиканской партии выступают против возможной поставки Турции американских истребителей F-35. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, члены Конгресса от обеих партий высказывают беспокойство относительно возможной продажи F-35. Газета отмечает, что пока не ясно, предпримет ли Конгресс, контролируемый республиканцами — однопартийцами президента США Дональда Трампа, попытку заблокировать возможную сделку. По оценке издания, многие члены Конгресса выступают против нее.
В свою очередь газета Politico подчеркнула, что заявление Трампа о возможности поставок Турции F-35 «вызвало бурный протест» в Конгрессе. По словам члена Палаты представителей Майка Лоулера (республиканец от штата Нью-Йорк), которые приводит Politico, «продажа Турции наиболее современных истребителей не отвечает интересам США». «Возвращение Турции в программу F-35, пока она располагает российскими системами ПВО С-400, незаконно», — выразил мнение конгрессмен Брэд Шнайдер (демократ от штата Иллинойс).
Законодатель Дина Тайтус (демократ от штата Невада) обратилась в X к лидерам демократического меньшинства и республиканского большинства в нижней палате Конгресса Хакиму Джеффрису (от Нью-Йорка) и Стивену Скалису (от Луизианы) с призывом внести совместную резолюцию с целью «предотвратить незаконную продажу администрацией F-35 Турции».
Трамп 7 июля на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что вашингтонская администрация рассмотрит возможность поставок истребителей F-35 Турции, так как это укрепило бы двусторонние отношения. Эрдоган в свою очередь отметил, что рассчитывает на положительное решение США по F-35.
Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.