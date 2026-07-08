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Сырский пожаловался на то, что ВС РФ наращивают удары на территории Украины

Сырский признал, что Россия сохраняет значительные наступательные возможности.

Источник: Аргументы и факты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на то, что Россия увеличивает темпы выпуска боеприпасов и повышает интенсивность ударов на территории Украины, передает РИА Новости.

«Россия наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — отметил главком.

При этом Сырский также признал, что на текущий момент не наблюдается переломного момента в конфликте в пользу украинской стороны, а Россия сохраняет значительные наступательные возможности.

Ранее сообщалось, что Сырский начал откровенно запугивать Владимира Зеленского, навязывая ему необходимость усиления мобилизации и подготовки новых бойцов.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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