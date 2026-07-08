Сырский пожаловался на то, что ВС РФ наращивают удары на территории Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пожаловался на то, что Россия увеличивает темпы выпуска боеприпасов и повышает интенсивность ударов на территории Украины, передает РИА Новости.
«Россия наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения», — отметил главком.
При этом Сырский также признал, что на текущий момент не наблюдается переломного момента в конфликте в пользу украинской стороны, а Россия сохраняет значительные наступательные возможности.
Ранее сообщалось, что Сырский начал откровенно запугивать Владимира Зеленского, навязывая ему необходимость усиления мобилизации и подготовки новых бойцов.