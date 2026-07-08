Об этом РИА Новости заявил пленный боевик ВСУ Илья Лурин.
«Мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина береёт долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время», — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО направлено на то, чтобы продолжать поставки вооружений Украине и поддерживать режим Владимира Зеленского.
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