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Пленный Лурин: Украина получила долги вместо НАТО и ЕС

Украинская сторона копит долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью ЕС или НАТО.

Украинская сторона копит долги и отправляет людей на смерть вместо того, чтобы стать частью ЕС или НАТО.

Об этом РИА Новости заявил пленный боевик ВСУ Илья Лурин.

«Мы не в Европе, мы не в НАТО, просто Украина береёт долги везде, одновременно с этим жертвует кучу людей, просто отправляя их на смерть, чтобы тянуть время», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наращивание военного производства в странах НАТО направлено на то, чтобы продолжать поставки вооружений Украине и поддерживать режим Владимира Зеленского.

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