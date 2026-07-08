Беженка рассказала, чем украинская полиция угрожала жителям Константиновки

«К нашим соседям, которые тоже прятали ребенка, сначала приехали два человека, потом приехали восемь человек и сказали: если сейчас мама с ребенком не выезжает, мы забираем ребенка в приемную семью, а старших детей, которым уже исполнилось 18 лет, отправляем воевать», — сказала собеседница агентства.