США нанесли удары по Ирану в ответ на атаки на танкеры в Ормузском проливе

Поводом для новых ударов стали инциденты с тремя судами в Ормузском проливе и у побережья Омана. Катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat был атакован беспилотником, после чего в машинном отделении начался пожар. Экипаж, по информации СМИ, не пострадал и был эвакуирован. Доха возложила ответственность за атаку на Тегеран и вручила заместителю иранского посла ноту протеста.