«Все дела переделали, теперь можно и за спорт»: Захарова съязвила на призыв Киева к МОК

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал сообщение МОК прямым путем к возвращению национальных сборных на международные старты. Он уведомил, что федерации уже провели большую дипломатическую и юридическую работу по восстановлению спортсменов. Ряд из них допускают и взрослых, и юниоров до соревнований под флагом РФ. Главным препятствием для всех оставалось решение МОК по санкциям против Москвы. Теперь руководство страны попытается восстановить права всех спортсменов на участие в международных соревнованиях, заключил Михаил Дегтярев.