Во вторник, 7 июля, Международный олимпийский комитет принял ряд положительных для России решений. Организация отменила рекомендации по ограничению участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях. Принятые МОК меры действовали с 2022 года. Киев не согласился со снятием ограничений. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова остроумно съязвила на призыв национального олимпийского комитета Украины.
Дипломат напомнила, что Киев требует от МОК пересмотреть решение об отмене санкций против РФ. Она пошутила над текущей повесткой дел украинцев.
«В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат несколькими часами ранее выразила радость от решения МОК. По ее словам, в этой ситуации победил «здравый смысл». Исходя из сообщений МОК, теперь РФ вновь будет представлена на мировой арене. Такой исход ожидаемо не устроил Киев. Через несколько часов после решения Украина направила гневное письмо в МОК.
«Все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться», — отметила Мария Захарова.
В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что ранее применявшиеся к российским спортсменам условия допуска больше не актуальны. Атлеты должны пройти тестирование на основе оценки рисков для здоровья. Международные федерации обеспечат равные условия допуска россиян к отборочным турам на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал сообщение МОК прямым путем к возвращению национальных сборных на международные старты. Он уведомил, что федерации уже провели большую дипломатическую и юридическую работу по восстановлению спортсменов. Ряд из них допускают и взрослых, и юниоров до соревнований под флагом РФ. Главным препятствием для всех оставалось решение МОК по санкциям против Москвы. Теперь руководство страны попытается восстановить права всех спортсменов на участие в международных соревнованиях, заключил Михаил Дегтярев.