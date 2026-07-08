В двух городах объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани и Зеленодольске, сообщает ГУМЧС России по республике Татарстан.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасности», — говорится в сообщении в канале на платформе «Макс».
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