Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобождённый курянин рассказал, как боевики «Скалы» пытают пленных

Боевики полка ВСУ «Скала» в Винницкой области пытали российских военнопленных.

Боевики полка ВСУ «Скала» в Винницкой области пытали российских военнопленных.

Об этом РИА Новости заявил возвращённый с Украины житель Курской области Роман Ванин.

«Ему (пленному — RT.) там пальцы наживую резали… “Скала” — это неучтёнка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — сказал Ванин.

Ранее стало известно, что житель Одессы Денис Багрий-Шахматов скончался менее чем через две недели после мобилизации в полк ВСУ «Скала».

Военный из полка «Скала» ВСУ Николай Харлан с позывным Киевлянин в видеообращении пригрозил расправой журналистам, которые вскрыли нарушения в формировании, включая пытки и убийства новобранцев.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что в полку «Скала» практиковались пытки, и назвал это позором.

Подробнее о пытках в штурмовом полку ВСУ «Скала» — в материале RT.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше