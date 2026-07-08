Боевики полка ВСУ «Скала» в Винницкой области пытали российских военнопленных.
Об этом РИА Новости заявил возвращённый с Украины житель Курской области Роман Ванин.
«Ему (пленному — RT.) там пальцы наживую резали… “Скала” — это неучтёнка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — сказал Ванин.
Ранее стало известно, что житель Одессы Денис Багрий-Шахматов скончался менее чем через две недели после мобилизации в полк ВСУ «Скала».
Военный из полка «Скала» ВСУ Николай Харлан с позывным Киевлянин в видеообращении пригрозил расправой журналистам, которые вскрыли нарушения в формировании, включая пытки и убийства новобранцев.
Главком ВСУ Александр Сырский признал, что в полку «Скала» практиковались пытки, и назвал это позором.
Подробнее о пытках в штурмовом полку ВСУ «Скала» — в материале RT.