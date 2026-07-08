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Гросси призвал при развитии ИИ оставить решения за человеком

Гросси: при развитии ИИ окончательное решение должно оставаться за человеком.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что при развитии искусственного интеллекта (ИИ) окончательное решение должно оставаться за человеком, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

На вопрос, стал бы он использовать ИИ как генеральный секретарь МАГАТЭ, Гросси ответил утвердительно.

«Конечно. Но окончательное решение должно оставаться за человеком», — сказал он.

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