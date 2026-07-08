Зреет бунт: в США и республиканцы, и демократы против F-35 для Турции

В Конгрессе США нарастает оппозиция потенциальной сделке по продаже Турции истребителей-невидимок F-35. Как пишет The Washington Post, против инициативы выступают законодатели как от Республиканской, так и от Демократической партии, хотя сам президент Трамп и его администрация уже дали сигнал о готовности обсуждать этот вопрос.
Пока не ясно, предпримет ли контролируемый республиканцами Конгресс попытку законодательно заблокировать сделку, однако, по данным издания, настроения в обеих палатах крайне скептические. Газета Politico добавляет, что заявление Трампа по итогам встречи с Эрдоганом «вызвало бурный протест» на Капитолийском холме.
Конгрессмен-республиканец Майк Лоулер назвал продажу Турции самых современных истребителей «не отвечающей интересам США». Его коллега-демократ Брэд Шнайдер напомнил, что возвращение Турции в программу F-35 при наличии у нее российских систем С-400 является незаконным. Демократ Дина Тайтус уже обратилась к лидерам обеих партий в Палате представителей с призывом внести совместную резолюцию, чтобы «предотвратить незаконную продажу».
Напомним, Турция была исключена из программы разработки F-35 после того, как в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Контракт был полностью выполнен в 2019 году.
Однако на встрече в Анкаре президент Трамп заявил, что администрация рассмотрит возможность поставок, чтобы укрепить двусторонние отношения. Эрдоган в ответ выразил надежду на положительное решение. Теперь этот вопрос грозит перерасти в полноценный конфликт между Белым домом и Конгрессом.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.