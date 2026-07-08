Зреет бунт: в США и республиканцы, и демократы против F-35 для Турции

В Конгрессе США нарастает оппозиция потенциальной сделке по продаже Турции истребителей-невидимок F-35. Как пишет The Washington Post, против инициативы выступают законодатели как от Республиканской, так и от Демократической партии, хотя сам президент Трамп и его администрация уже дали сигнал о готовности обсуждать этот вопрос.