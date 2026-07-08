Российская Федерация не является источником угрозы для Европы.
Об этом Weltwoche сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Россия не является источником угрозы для Европы», — заявил представитель Кремля, призвав учитывать интересы Москвы возобновить диалог с русскими.
В декабре 2025 года российский лидер Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России напасть на Европу.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчёркивал, что Москва не собирается нападать на государства ЕС и НАТО и готова закрепить это юридически.