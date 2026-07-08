Власти региона назвали основные причины ДТП на дорогах края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В региональном Правительстве состоялась заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Заседание провел министр транспорта региона Дмитрий Зотин. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Говоря о текущей ситуации с аварийностью на дорогах в Красноярском крае, представители Госавтоинспекции рассказали, что за шесть месяцев 2026 года количество ДТП в крае сократилось на 3%, число раненых — на 4,5%. Однако смертность на дорогах остается высокой, в том числе на федеральных трассах. Среди основных причин аварий с тяжелыми последствиями — несоблюдение скоростного режима (с начала года 288 таких ДТП) и выезд на встречную полосу (68 ДТП). Для профилактики этих нарушений Госавтоинспекция проводит рейды, используя тактику скрытого патрулирования, а также активно применяет систему фотовидеофиксации на аварийных участках — это дисциплинирует водителей и снижает риск аварий. Так, в мае 11 камер перенесли с участков, где аварийность удалось снизить, в новые опасные места, требующие повышенного контроля.
«Наряду с этим серьезной проблемой остаются наезды на пешеходов — это почти четверть от всех ДТП. Именно поэтому мы ведем работу по обустройству пешеходных переходов. В 2025 году по поручению Президента в нормативное состояние привели 461 переход у школ», — сказал Дмитрий Зотин.
В 2026 году планируется обустроить 299 переходов вне образовательных организаций, из которых 50 — на трассах регионального значения и 249 — на местных дорогах. В большинстве муниципальных образований работы уже ведутся, на 27 объектах завершены. За ходом исполнения организовали еженедельный мониторинг, проводятся совещания с главами территорий. Комиссия отметила необходимость завершить обустройство переходов к началу учебного года.
Особое внимание на заседании уделили развитию системы весогабаритного контроля. С мая на одном из автоматических пунктов в качестве эксперимента подключили функцию распознавания скрытых номеров. За полтора месяца выявлено, что две трети водителей большегрузов с превышением весовых параметров используют устройства для сокрытия знаков. Система позволила идентифицировать десятки таких машин, по большинству вынесли постановления. Комиссия решила продолжить эксперимент и направить в МВД предложения о законодательном закреплении этого способа идентификации. Данные о нарушителях будут ежемесячно передавать в ГИБДД. Участники заседания обсудили вопросы безопасности на железнодорожных переездах, где в связи с ростом интенсивности движения поездов решается вопрос о закрытии переездов, расположенных менее чем в пяти километрах друг от друга. Также речь шла о завершении строительства обхода Канска. Кроме того, затронули проблему ДТП с участием безнадзорного скота — за три года порядка 300 таких происшествий, в 27-ми из них пострадали люди.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания края Егор Васильев особо отметил важность предотвращения подобных аварий и необходимость выработки системных решений, направленных на защиту жизни и здоровья людей. Работу в этом направлении продолжат совместно с депутатским корпусом.
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