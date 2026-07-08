Власти региона назвали основные причины ДТП на дорогах края

Особое внимание на заседании уделили развитию системы весогабаритного контроля. С мая на одном из автоматических пунктов в качестве эксперимента подключили функцию распознавания скрытых номеров. За полтора месяца выявлено, что две трети водителей большегрузов с превышением весовых параметров используют устройства для сокрытия знаков. Система позволила идентифицировать десятки таких машин, по большинству вынесли постановления. Комиссия решила продолжить эксперимент и направить в МВД предложения о законодательном закреплении этого способа идентификации. Данные о нарушителях будут ежемесячно передавать в ГИБДД. Участники заседания обсудили вопросы безопасности на железнодорожных переездах, где в связи с ростом интенсивности движения поездов решается вопрос о закрытии переездов, расположенных менее чем в пяти километрах друг от друга. Также речь шла о завершении строительства обхода Канска. Кроме того, затронули проблему ДТП с участием безнадзорного скота — за три года порядка 300 таких происшествий, в 27-ми из них пострадали люди.