Ульянов прокомментировал реакцию МАГАТЭ на срыв договоренностей по ЗАЭС

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. МАГАТЭ слишком спокойно отреагировало на срыв договоренностей по Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«На мой взгляд, агентство реагировало на эти вещи слишком спокойно, хотя фактически украинцы подрывали роль агентства в качестве посредника и, по сути дела, гаранта в какой-то степени безопасного проведения ремонтных работ», — сказал он.
Как отметил дипломат, украинские гарантии не всегда работают.
«В ходе последнего случая, когда объявлялась тишина, украинцы, по информации наших военных, несколько раз применяли силу, забрасывали мины под названием “Пряник”. Как раз в те места, которые накануне были разминированы российскими саперами. Были действия враждебной стороны с применением беспилотных летательных аппаратов», — пояснил Ульянов.
При этом, по его словам, секретариат МАГАТЭ занимает «активную жизненную позицию в этом важном вопросе», и российская сторона это приветствует.
«Вы знаете, на мой взгляд, агентство делает то, что может», — сказал постпред РФ, отвечая на вопрос, достаточно ли МАГАТЭ сегодня делает для предотвращения проблем с внешним электроснабжением ЗАЭС.
По словам Ульянова, МАГАТЭ, прежде всего, держит этот вопрос на контроле.
«В практическом плане секретариат агентства и лично (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль — ред.) Гросси выступают в качестве посредников между украинскими и российскими военными с тем, чтобы договориться об окнах тишины на период проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, которые регулярно страдают в результате военных действий. Эту функцию агентство берет на себя, и это важно. Но иногда бывают сбои», — отметил он.