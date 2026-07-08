Ульянов прокомментировал реакцию МАГАТЭ на срыв договоренностей по ЗАЭС

«В практическом плане секретариат агентства и лично (гендиректор МАГАТЭ Рафаэль — ред.) Гросси выступают в качестве посредников между украинскими и российскими военными с тем, чтобы договориться об окнах тишины на период проведения ремонтных работ на линиях электропередачи, которые регулярно страдают в результате военных действий. Эту функцию агентство берет на себя, и это важно. Но иногда бывают сбои», — отметил он.