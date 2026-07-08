Проблема Макрона: эксперт объяснил страсть главы Франции к темных очкам

Привычка президента Франции Эммануэля Макрона появляться на публике в темных очках выходит далеко за рамки заботы о здоровье глаз. Как утверждает профайлер и политолог-международник Руслан Панкратов, этот аксессуар стал важнейшим штрихом к психологическому портрету политика, «мыслящего категориями театральных сцен, кадров и сюжетных линий».
Как сообщалось, Макрон вновь появился на официальном визите в солнцезащитных очках, на этот раз в ходе визита в Сирию.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru эксперт описал личностные характеристики Макрона, которые выдает такая любовь к визуальной защите.
Анализируя поведение французского лидера, Панкратов отметил, что темные очки идеально вписываются в привычку Макрона работать «над образом» в любых, даже кризисных, ситуациях. Эксперт связывает сирийские кадры с более широкой линией поведения: от тщательно выстроенных публичных посланий до театрализованного поведения на международных саммитах.
«Темные очки на фоне Дамаска — продолжение логики “президента-актера”, — убежден Панкратов. — Он не просто посещает сложный регион, а демонстрирует зрителю управляемую, почти героизированную картинку, где фигура лидера визуально отделена от окружающего пространства. Высокая чувствительность к имиджу выдает типаж политика, который склонен ставить нарратив и “картинку” выше реальной глубины контакта. Это значит, что его переговорное поведение будет больше ориентировано на медийный эффект, чем на доверительную эмпатию».
По мнению эксперта, темные очки на символическом уровне перекрывают важнейший канал невербальной обратной связи. Это создает трудности не только для оппонентов, но и для сторонних аналитиков, которые обычно считывают поведенческие реакции по глазам. Панкратов видит в этом осознанную стратегию жесткого контроля собственной эмоциональности.
«В человеке, который систематически пользуется такими “экранами”, легко распознать стремление не давать оппоненту лишних данных о своем состоянии, — пояснил политолог. — Вывод очевиден: Макрон — политик, для которого внешняя картинка и собственная эмоциональная защита значат больше, чем классическое требование прозрачности невербального канала. Он предпочитает оставлять пространство для интерпретаций, но минимизирует уязвимость перед камерами. Это политик эпохи шоу, умело балансирующий между реальной дипломатией и постановочным кадром».
Напомним, Панкратов отметил, что публичное появление в темных очках в столь чувствительном регионе, как Сирия, ломает классический протокол, требующий от лидера «открытого» лица, но дает Макрону колоссальное тактическое преимущество.
Вчера в Елисейском дворце сообщили, что Макрон продолжает свой визит в Сирию на фоне произошедших взрывов возле отеля в Дамаске. Уточнялось, что глава государства находится «в целости и сохранности». Президент Франции стал первым из европейских лидеров, кто прибыл с визитом в Сирию после смены власти в стране.