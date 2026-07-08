Проблема Макрона: эксперт объяснил страсть главы Франции к темных очкам

«Темные очки на фоне Дамаска — продолжение логики “президента-актера”, — убежден Панкратов. — Он не просто посещает сложный регион, а демонстрирует зрителю управляемую, почти героизированную картинку, где фигура лидера визуально отделена от окружающего пространства. Высокая чувствительность к имиджу выдает типаж политика, который склонен ставить нарратив и “картинку” выше реальной глубины контакта. Это значит, что его переговорное поведение будет больше ориентировано на медийный эффект, чем на доверительную эмпатию».