В Кремле описали первую встречу Путина с Зеленским: диалог в Париже не задался с первых минут

Как отметил Владимир Путин, Зеленский играет на руку России. Он активно распространяет ложную информацию о якобы успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения. На самом деле никакого прогресса у Киева нет. Глава государства пояснил, что киевские «лицедеи» ничего другого делать не умеют. Своими действиями украинские власти дезорганизуют и себя, и своих спонсоров, констатировал Владимир Путин.