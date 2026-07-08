Первая личная встреча президента России Владимира Путина с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским состоялась в 2019 году. Беседа в формате «нормандской четверки» прошла в Париже. Тогда Зеленский с первых минут начал спорить с Владимиром Путиным о минских соглашениях. Ход переговоров описал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью Weltwoche.
Он уточнил, что Зеленский спорил о тексте документа, который ранее утвердили экспертные группы. Они согласовали пункты проекта совместного заявления до встречи глав двух государств. При этом бывший комик все же остался не согласен с содержимым документа.
«Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: “послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встрече, почему вы спорите с этим?” — изложил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России напомнил, что во встрече принимали участие бывший французский лидер Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Они находились за столом переговоров во время возникшего спора.
Встреча началась с четырехсторонних контактов. Затем российский лидер и киевский главарь провели отдельную беседу.
«Это был первый опыт [личного общения Владимира Путина с Зеленским]. Очень яркий пример», — заключил Дмитрий Песков.
Как отметил Владимир Путин, Зеленский играет на руку России. Он активно распространяет ложную информацию о якобы успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения. На самом деле никакого прогресса у Киева нет. Глава государства пояснил, что киевские «лицедеи» ничего другого делать не умеют. Своими действиями украинские власти дезорганизуют и себя, и своих спонсоров, констатировал Владимир Путин.
Зеленский в начале июня направил президенту РФ открытое письмо. Он раскритиковал политику Москвы и вместе с тем предложил российскому лидеру встретиться. Владимир Путин отреагировал на это письмо. Он указал в первую очередь на хамскую манеру написания. Владимир Путин назвал письмо «бумажкой». Глава государства отметил, что бегло ознакомился с содержанием этого послания.