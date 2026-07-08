Наталья Ильичева: Важная задача наблюдателя — это защита прав и законных интересов избирателя

Важная задача наблюдателя — это защита прав и законных интересов избирателя. Кроме этого, наши общественные наблюдатели будут очень активно работать в социальных сетях. Они будут информировать избирателей о ходе голосования, давать объективную оценку всем тем процессам, которые будут происходить на избирательном участке, на которых они будут находиться. И еще одну важную задачу они будут решать при работе в соцсетях — это, конечно, противодействие фейкам. Общее количество наблюдателей пока не известно.