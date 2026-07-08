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Наталья Ильичева: Важная задача наблюдателя — это защита прав и законных интересов избирателя

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край готовится к проведению единого дня голосования — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край готовится к проведению единого дня голосования — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Один из главных элементов легитимных выборов — присутствие на избирательных участках общественных наблюдателей. Процесс подготовки наблюдателей уже стартовал в регионе.

Руководитель общественного Штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае Наталья Ильичева говорит:

— Подготовка наших наблюдателей проводится на основе единой образовательной программы, которую подготовила ассоциация «Общественный мониторинг». В этой программе участники обучения будут изучать, во-первых, правовые основы избирательного законодательства, также они изучат порядок работы участковых избирательных комиссий, овладеют методами противодействия информационным провокациям и алгоритмами работы в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на избирательных участках.

Самая важная роль отводится общественному контролю во всех формах голосования. Подготовленные наблюдатели будут в дни голосования присутствовать на всех избирательных участках нашего края.

Важная задача наблюдателя — это защита прав и законных интересов избирателя. Кроме этого, наши общественные наблюдатели будут очень активно работать в социальных сетях. Они будут информировать избирателей о ходе голосования, давать объективную оценку всем тем процессам, которые будут происходить на избирательном участке, на которых они будут находиться. И еще одну важную задачу они будут решать при работе в соцсетях — это, конечно, противодействие фейкам. Общее количество наблюдателей пока не известно.