Румыния потребовала от Украины запрограммировать БПЛА на самоуничтожение

Ранее Министерство обороны Румынии проинформировало о самопроизвольном взрыве морского беспилотника в акватории гражданского порта Констанцы. По данным ведомства, жертв не было. Происхождение БПЛА в министерстве не указали, отметив, что он «не является частью техники румынской армии и не был задействован в учениях, организованных недавно Минобороны в Черноморском регионе». В Минобороны добавили, что морской дрон «относится к типу БПЛА, применяемых в войне на Украине».