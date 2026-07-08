Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эр-Рияд и Доха в один голос обвинили Иран в атаке на танкеры

Саудовская Аравия и Катар официально обвинили Иран в атаке на танкеры в Ормузском проливе.

Саудовская Аравия и Катар официально обвинили Иран в атаке на танкеры в Ормузском проливе. Как заявило саудовское внешнеполитическое ведомство, Тегеран осуществил удар по саудовскому танкеру Wedyan и катарскому судну Al Rekayyat. В Эр-Рияде произошедшее назвали «посягательством на безопасность международного судоходства и глобальных поставок энергоносителей».

Министерство иностранных дел Катара также осудило инцидент, квалифицировав его как «серьезное нарушение международной морской безопасности», и потребовало от Ирана немедленно прекратить любые действия, угрожающие стабильности в регионе. В Тегеране ответили резко: представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения Катара «вызывающими вопросы и противоречащими принципу добрососедства».

По данным The Wall Street Journal и Axios, атака была совершена силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля. Согласно перехваченным радиопереговорам, один из ударов пришелся в верхнюю часть машинного отделения с левого борта танкера Al Rekayyat, что вызвало пожар и задымление. Экипаж не пострадал. Оба судна получили повреждения, но, по данным американских чиновников, они не были значительными.

Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив. Примечательно, что судно Al Rekayyat с 18 июня не передавало GPS-сигнал, что могло быть использовано как фактор риска. Эскалация в регионе происходит на фоне ужесточения позиции США и их союзников в отношении Ирана.

Читайте также: Зреет бунт: в США и республиканцы, и демократы против F-35 для Турции.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше