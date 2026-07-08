Эр-Рияд и Доха в один голос обвинили Иран в атаке на танкеры

По данным The Wall Street Journal и Axios, атака была совершена силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля. Согласно перехваченным радиопереговорам, один из ударов пришелся в верхнюю часть машинного отделения с левого борта танкера Al Rekayyat, что вызвало пожар и задымление. Экипаж не пострадал. Оба судна получили повреждения, но, по данным американских чиновников, они не были значительными.