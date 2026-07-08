Эр-Рияд и Доха в один голос обвинили Иран в атаке на танкеры

Саудовская Аравия и Катар официально обвинили Иран в атаке на танкеры в Ормузском проливе. Как заявило саудовское внешнеполитическое ведомство, Тегеран осуществил удар по саудовскому танкеру Wedyan и катарскому судну Al Rekayyat. В Эр-Рияде произошедшее назвали «посягательством на безопасность международного судоходства и глобальных поставок энергоносителей».
Министерство иностранных дел Катара также осудило инцидент, квалифицировав его как «серьезное нарушение международной морской безопасности», и потребовало от Ирана немедленно прекратить любые действия, угрожающие стабильности в регионе. В Тегеране ответили резко: представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал обвинения Катара «вызывающими вопросы и противоречащими принципу добрососедства».
По данным The Wall Street Journal и Axios, атака была совершена силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля. Согласно перехваченным радиопереговорам, один из ударов пришелся в верхнюю часть машинного отделения с левого борта танкера Al Rekayyat, что вызвало пожар и задымление. Экипаж не пострадал. Оба судна получили повреждения, но, по данным американских чиновников, они не были значительными.
Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив. Примечательно, что судно Al Rekayyat с 18 июня не передавало GPS-сигнал, что могло быть использовано как фактор риска. Эскалация в регионе происходит на фоне ужесточения позиции США и их союзников в отношении Ирана.
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