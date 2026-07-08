Месть Трампа: эксперт раскрыл, зачем президент США унизил Мелони снимком

Эскалация конфликта между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сопровождающаяся публикацией унизительного мема и дипломатической отменой визитов, имеет под собой глубокий политический расчет. В эксклюзивном комментарии для aif.ru профайлер и политолог-международник Руслан Панкратов объяснил истинные причины, по которым хозяин Белого дома «задирает» итальянского премьера, выделив несколько ключевых мотивов.
По словам эксперта, конфликт вспыхнул на фоне серьезных разногласий по Ближнему Востоку. Мелони и значительная часть европейцев отказались поддерживать американскую линию, в том числе по вопросу силового давления на Иран. Через персонализированные атаки на премьера Трамп демонстрирует, что союзники, не следующие его курсу, будут публично понижены в статусе.
«Это сигнал не только Риму, но и всем “колеблющимся” столицам. Мол, любое непослушание будет стоить вам публичного унижения», — отметил Панкратов.
Панкратов также считает, что навязчивый мотив Трампа «ты просила фото со мной, чтобы поднять рейтинг» закрепляет образ Мелони как политика, зависимого от символической легитимации через кадр рядом с большим лидером. Публикация же снимка с подписью про «ограничительный приказ» доводит эту линию до гротеска.
«Он демонстративно отказывается быть ее ресурсом, причем делает это на глазах у ее собственного электората и партнеров по НАТО. Это попытка переподписать негласный контракт, показав, кто в доме хозяин», — заявил политолог.
Ироничные подписи, мемизация официального протокола, игра на гендерном и статусном коде — всё это политолог назвал фирменным стилем и технологией действующего президента США.
«Это не просто троллинг. Через публичное высмеивание он снижает политический вес оппонента в глазах своей аудитории, провоцирует эмоциональную реакцию и возможные ответные ошибки, а главное — показывает готовность переводить межгосударственный конфликт в плоскость личного спектакля», — пояснил эксперт.
Наконец, Панкратов указал на важность происходящего для американских избирателей. Для внутренней аудитории подобные посты усиливают образ Трампа как доминирующего лидера, не стесняющегося «учить» европейских коллег и «ставить их на место».
«Мелони здесь выступает удобным символом: правый, идеологически близкий лидер, осмелившийся пойти против Вашингтона, а значит, он должен быть показательно унижен. Действующий президент сознательно работает в жанре публичного доминирования, представляя себя единственным источником статуса, от которого он в любой момент может отказать», — резюмировал Панкратов.
Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях фотографию с саммита G7, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони смотрит на него снизу вверх. Снимок, композиционно выстроенный так, что взгляд итальянского лидера легко читается как восхищенный, Трамп сопроводил язвительной подписью в духе «нужен ограничительный приказ» (restraining order needed). Таким образом, отметил Панкратов, официальный протокольный кадр был намеренно превращен в мем, выставляющий Мелони в роли навязчивого персонажа, а самого Трампа — в качестве объекта, нуждающегося в правовой защите от чрезмерного внимания.