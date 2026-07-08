Месть Трампа: эксперт раскрыл, зачем президент США унизил Мелони снимком

Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях фотографию с саммита G7, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони смотрит на него снизу вверх. Снимок, композиционно выстроенный так, что взгляд итальянского лидера легко читается как восхищенный, Трамп сопроводил язвительной подписью в духе «нужен ограничительный приказ» (restraining order needed). Таким образом, отметил Панкратов, официальный протокольный кадр был намеренно превращен в мем, выставляющий Мелони в роли навязчивого персонажа, а самого Трампа — в качестве объекта, нуждающегося в правовой защите от чрезмерного внимания.