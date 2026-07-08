Командир Туча: ВСУ в Александровке минировали подходы к позициям

«Идем по лесополосе, подходим к противнику, все равно они тоже не дураки, не глупые, они перед своими позициями за 50, за 100 м выставляют растяжки, чтобы мы обозначились. Ночью же мы можем не заметить где-то растяжку», — рассказал боец.