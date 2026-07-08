Командир Туча: ВСУ в Александровке минировали подходы к позициям

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Украинские войска в Александровке в Запорожской области минировали подходы к позициям, чтобы не пропустить захода ВС РФ. Об этом рассказал в беседе с ТАСС командир штурмовой роты 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Туча.
«Идем по лесополосе, подходим к противнику, все равно они тоже не дураки, не глупые, они перед своими позициями за 50, за 100 м выставляют растяжки, чтобы мы обозначились. Ночью же мы можем не заметить где-то растяжку», — рассказал боец.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Александровка в Запорожской области.
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