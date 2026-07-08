США проигнорировали предупреждения и разбомбили иранскую школу

По данным телеканала, базы данных систем планирования целей MIDB и MARS содержали четкие указания на то, что информация по Ирану устарела и требует обязательной корректировки. Однако Центральное командование ВС США (CENTCOM) проигнорировало эти сигналы. Причиной, по словам источника, стала установка из Пентагона на ускорение всех процессов, что создало критическую нагрузку на аналитиков и операторов. В итоге американские военные ориентировались на координаты, полученные еще десять лет назад.