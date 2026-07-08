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США проигнорировали предупреждения и разбомбили иранскую школу

Американское командование сознательно проигнорировало предупреждения о необходимости перепроверки данных об иранских объектах, что привело к ошибочной бомбардировке школы для девочек на юге Ирана.

Американское командование сознательно проигнорировало предупреждения о необходимости перепроверки данных об иранских объектах, что привело к ошибочной бомбардировке школы для девочек на юге Ирана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в военных кругах.

По данным телеканала, базы данных систем планирования целей MIDB и MARS содержали четкие указания на то, что информация по Ирану устарела и требует обязательной корректировки. Однако Центральное командование ВС США (CENTCOM) проигнорировало эти сигналы. Причиной, по словам источника, стала установка из Пентагона на ускорение всех процессов, что создало критическую нагрузку на аналитиков и операторов. В итоге американские военные ориентировались на координаты, полученные еще десять лет назад.

Дополнительным фактором, снизившим эффективность разведки, источники называют кадровые сокращения, из-за которых в разведподразделениях образовался серьезный дефицит персонала. В результате по ошибке целью для удара стала школа в округе Минаб на юге Ирана.

Атака, совершенная 28 февраля в рамках совместной американо-израильской операции, унесла жизни 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников учебного заведения. Официальный Тегеран уже обвинил Вашингтон в военном преступлении. Пентагон пока не дал официального комментария по поводу обнародованных данных о системной ошибке в планировании целей. В иранском МИД заявили, что намерены передать материалы расследования в международные судебные инстанции.

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