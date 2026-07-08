Специалист Санина: заявление на отпуск лучше подавать минимум за четыре дня

Если отпуск уже включён в утверждённый график, отдельное заявление обычно не требуется. В таком случае работодатель обязан заранее уведомить сотрудника о датах отпуска под подпись не менее чем за две недели до его начала, и именно эта подпись подтверждает согласие работника с графиком.