Специалист Санина: заявление на отпуск лучше подавать минимум за четыре дня

Если отпуск уже включён в утверждённый график, отдельное заявление обычно не требуется. В таком случае работодатель обязан заранее уведомить сотрудника о датах отпуска под подпись не менее чем за две недели до его начала, и именно эта подпись подтверждает согласие работника с графиком.
Об этом рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
«В случае если отпуск нужно взять вне графика — например, перенести даты или уйти раньше запланированного срока, — заявление подаётся обязательно. Чтобы работодатель успел оформить документы и выплатить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, подавать заявление рекомендуется минимум за три-четыре дня до отпуска. При более поздней подаче существует риск нарушения срока выплаты, что может повлечь ответственность для компании», — предупредила она.
При этом максимальный срок для подачи заявления законом не установлен, отметила эксперт.
«На практике его можно подать и за неделю, и за месяц, если во внутренних документах компании не закреплён более строгий порядок. Работодатель вправе сам регламентировать рекомендованное количество дней для подачи заявления», — пояснила специалист.
Также иногда в компаниях действуют особые правила документооборота, объяснила Санина.
«Поэтому перед подачей заявления лучше заранее уточнить порядок у кадровой службы или у руководителя, чтобы избежать недоразумений», — заключила аналитик.
Ранее россиянам объяснили, что утверждённый график отпусков обязателен для обеих сторон.