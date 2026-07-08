Иран пообещал решительный ответ на удары США

В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки ИРИ на коммерческие суда, которые пересекали Ормузский пролив. Как утверждает телеканал NBC со ссылкой на неназванного американского чиновника, эти удары были более масштабными, чем предыдущие.