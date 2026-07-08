Конгресс США выступает против возможной продажи Турции F-35

Члены Конгресса США, представляющие обе ведущие партии, выражают обеспокоенность относительно вероятной поставки Турции истребителей F-35, сообщает газета The Washington Post.
По информации издания, законодатели от Демократической и Республиканской партий выразили свое несогласие с данной сделкой. Несмотря на то, что Конгресс находится под контролем однопартийцев президента Дональда Трампа, пока неясно, предпримет ли он шаги по блокированию возможной поставки F-35 в Турцию. The Washington Post подчеркивает, что значительное число членов Конгресса выступает против этой инициативы.
В свою очередь, газета Politico отмечает, что заявление Трампа о возможности поставок Турции истребителей F-35 вызвало резкую критику в Конгрессе. По словам республиканца Майка Лоулера, передача Турции передовых истребителей не соответствует интересам США. Демократ Брэд Шнайдер, в свою очередь, считает, что возвращение Турции в программу F-35 при наличии у нее российских систем ПВО С-400 является незаконным.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что передача Турции американских истребителей пятого поколения приведет к нарушению баланса сил на Ближнем Востоке.