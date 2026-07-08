Конгресс США выступает против возможной продажи Турции F-35

По информации издания, законодатели от Демократической и Республиканской партий выразили свое несогласие с данной сделкой. Несмотря на то, что Конгресс находится под контролем однопартийцев президента Дональда Трампа, пока неясно, предпримет ли он шаги по блокированию возможной поставки F-35 в Турцию. The Washington Post подчеркивает, что значительное число членов Конгресса выступает против этой инициативы.