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Боец рассказал, как в одиночку отбил атаку ВСУ в Днепропетровской области

РИА Новости: боец в одиночку отбил атаку ВСУ под Александровкой.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Боец группировки войск «Восток» с позывным Цакони рассказал РИА Новости, что во время боев за населенный пункт Александровка в Днепропетровской области в одиночку отбил атаку группы боевиков ВСУ, вынудив их отступить.

По его словам, российские военнослужащие не недооценивают противника, однако в ходе стрелковых боев украинские подразделения зачастую быстро отходят.

«Я вступал в бой, когда они меня опередили, первые начали стрелять. Тут же сориентировался, укрылся за поваленным деревом и начал работать по ним. Они первыми пошли на откат. Двоих я точно видел», — рассказал военнослужащий.

Цакони сообщил, что при оборудовании обороны в Александровке украинские подразделения активно использовали систему траншей, соединяющих жилые дома.

«В основном это обычные окопы, блиндажи и деревянные укрытия. Каких-то серьезных бетонных укреплений я не встречал. Они вырывают траншеи между домами и вдоль домов, используя их для перемещения между позициями», — добавил собеседник агентства.

Минобороны России 3 июля сообщило об освобождении населенного пункта Александровка в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».