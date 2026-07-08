Командир Князькин: ВСУ бросили в Васильевке оружие и боеприпасы стран НАТО

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Солдаты ВСУ при бегстве из Васильевки бросили на позициях вооружение, боеприпасы и взрывчатку производства стран НАТО. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 237 полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Михаил Князькин.
«Вражеские силы после себя оставили очень много трофейного натовского оружия. Были автоматы М-16. Были трофейные гранаты французского производства, английского производства. Очень много БК (боекомплект — прим. ТАСС) тоже они поставляли. Все натовское. Все страны Евросоюза, это, Польша, Франция, Италия. Все-все-все. Очень много всего этого оставили за собой», — сказал командир.
4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка.