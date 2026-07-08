Командир Князькин: ВСУ бросили в Васильевке оружие и боеприпасы стран НАТО

«Вражеские силы после себя оставили очень много трофейного натовского оружия. Были автоматы М-16. Были трофейные гранаты французского производства, английского производства. Очень много БК (боекомплект — прим. ТАСС) тоже они поставляли. Все натовское. Все страны Евросоюза, это, Польша, Франция, Италия. Все-все-все. Очень много всего этого оставили за собой», — сказал командир.