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Командир Князькин: солдат ВСУ в Васильевке пустил на позиции десантников ВС РФ

Российские бойцы представились украинцами, рассказал военный.

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Украинский солдат в Васильевке пустил к себе на позиции российских десантников, которые представились ему на украинском языке. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 237 полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Михаил Князькин.

«Заходили на точку, подходим к опорному пункту, вражеский солдат начал интересоваться, кто идет, кто подходит к нему. А наши парни проявили смекалку, и на украинском языке представились, что свои. Он, конечно, их запустил», — сказал командир, добавив, что впоследствии в этом опорном пункте десантники успешно закрепились.

4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка.