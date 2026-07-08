Командир Князькин: солдат ВСУ в Васильевке пустил на позиции десантников ВС РФ

ДОНЕЦК, 8 июля. /ТАСС/. Украинский солдат в Васильевке пустил к себе на позиции российских десантников, которые представились ему на украинском языке. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового взвода 237 полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» Михаил Князькин.
«Заходили на точку, подходим к опорному пункту, вражеский солдат начал интересоваться, кто идет, кто подходит к нему. А наши парни проявили смекалку, и на украинском языке представились, что свои. Он, конечно, их запустил», — сказал командир, добавив, что впоследствии в этом опорном пункте десантники успешно закрепились.
4 июля в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Васильевка.