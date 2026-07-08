Командир Князькин: солдат ВСУ в Васильевке пустил на позиции десантников ВС РФ

«Заходили на точку, подходим к опорному пункту, вражеский солдат начал интересоваться, кто идет, кто подходит к нему. А наши парни проявили смекалку, и на украинском языке представились, что свои. Он, конечно, их запустил», — сказал командир, добавив, что впоследствии в этом опорном пункте десантники успешно закрепились.