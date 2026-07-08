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Бойцы сорвали строительство укреплений ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили инженерную технику ВСУ в Запорожской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Боевые расчеты Воздушно-десантной дивизии позволили уничтожить инженерную технику ВСУ, которая устанавливала противотанковые рвы и «зубы дракона» в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, боевые расчеты беспилотных ударных комплексов ZALA — «Ланцет» Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно наносят удары по инженерной инфраструктуры и уничтожают тяжелую технику противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

В Минобороны России отметили, что очередная цель была обнаружена операторами 22-го отдельного батальона беспилотных систем 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Внимание привлекла активная работа спецтехники ВСУ, которая занималась обустройством линии заграждения в ходе разведки за линией боевого соприкосновения (ЛБС).

«Вели разведку, было выявлено множество укреплений, а когда залетели дальше за ЛБС, находили уже работающую инженерную технику ВСУ, с помощью которой противник рыл противотанковые рвы, устанавливал “зубы дракона”, готовил капониры под бронемашины и так далее», — рассказал оператор‑сапер с позывным Мореман.

После передачи координат и подтверждения цели командование приняло решение применить «Ланцет».

«Объективный контроль зафиксировал прямое попадание и полное уничтожение техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны России, связка «ZALA — “Ланцет” действует по отработанной тактической схеме: разведывательный БПЛА обнаруживает и наводит, а барражирующий боеприпас, стартующий с катапульты, на финальном участке резко увеличивает скорость и пикирует на цель.

«Благодаря большей, по сравнению с FPV-дронами, ударной мощи, высоте и дальности полета, “Ланцет” остается высокоэффективным инструментом в борьбе с инженерной и бронированной техникой ВСУ, лишая противника возможности укреплять оборонительные рубежи в оперативной глубине», — добавили в ведомстве.

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