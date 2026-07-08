Визит Эммануэля Макрона в Сирию, ставший первым для западных лидеров после смены власти в стране, привлек внимание не только взрывами в Дамаске, но и неизменным аксессуаром президента. Стоило французскому лидеру ступить на ближневосточную землю, как его глаза вновь скрылись за темными стеклами солнцезащитных очков. Официальный Париж ссылается на офтальмологию: у Макрона диагностировано повреждение сосуда, вызвавшее покраснение глаза. Однако, по мнению политолога-международника и профайлера Руслана Панкратова, медицинская необходимость здесь искусно мутировала в изощренный политический инструмент.