Жесткая обида на Зеленского: Киеву грозят отказом в поставках ракет

«Зеленский в этом интервью говорит о том, что Европа может кинуть, обмануть Украину в том, что не поставит ракеты и Украина проиграет схватку в небе. Он уже давно использует такие слова… Зеленский тут утверждает, что Украине не проигрывает на суше, якобы атакует в море, но проигрывает в небе, потому что партнеры не дают ракет. Он прямо обвиняет европейских и американских партнеров в том, что Украина проигрывает из-за нехватки ракет, и признает, что Россия мощная. Хотя недавно еще говорил, что у России ракет хватит на три дня. Все видят, как РФ стала отвечать на объявление Зеленским 40-дневного террора, операций против России. Особенно последняя атака. Европа видит, понимает, что Киев не сбил ни одной ракеты», — сказал Вакаров.