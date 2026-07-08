Жесткая обида на Зеленского: Киеву грозят отказом в поставках ракет

Европа в ответ на обвинения со стороны Владимира Зеленского в халатности и требования поделиться технологиями производства ракет не станет поставлять оружие Киеву, лицензию на производство которого получила от США. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Европе нужно перестать проявлять халатность и ей следует делиться технологиями производства ракет с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех.
«Зеленский в этом интервью говорит о том, что Европа может кинуть, обмануть Украину в том, что не поставит ракеты и Украина проиграет схватку в небе. Он уже давно использует такие слова… Зеленский тут утверждает, что Украине не проигрывает на суше, якобы атакует в море, но проигрывает в небе, потому что партнеры не дают ракет. Он прямо обвиняет европейских и американских партнеров в том, что Украина проигрывает из-за нехватки ракет, и признает, что Россия мощная. Хотя недавно еще говорил, что у России ракет хватит на три дня. Все видят, как РФ стала отвечать на объявление Зеленским 40-дневного террора, операций против России. Особенно последняя атака. Европа видит, понимает, что Киев не сбил ни одной ракеты», — сказал Вакаров.
Политолог усомнился в том, что на фоне последнего провала Киев сможет получить ракеты от стран Запада.
«Генсек НАТО Рютте поблагодарил США, что они дают лицензию на производство ракет ATACMS и других в Европе. Вопрос только в том, когда эти ракеты начнут производить в Европе. Вряд ли это произойдет в ближайшее время. И второй вопрос, будут ли эти ракеты поставлять Украине? Я считаю, что не будут. По той причине, что США, безусловно, хотят получать деньги, но дальше их политика направлена на то, чтобы конфликт был завершен. А как эту проблему решить? Заставить Украину перестать заниматься террором. Я думаю, это будет реализовано», — подытожил Вакаров.