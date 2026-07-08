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Пентагон заявил о поражении более 80 целей в Иране

CENTCOM: ВС США поразили более 80 целей в Иране.

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о поражении более 80 целей в Иране.

«Вооруженные силы США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны, сетям командования и контроля, береговым радарам, противокорабельным ракетам и более чем 60 небольшим катерам Корпуса стражей Исламской революции в проливе и вблизи него», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х.

Там уточняется, что было поражено «более 80 целей высокоточными боеприпасами».

В CENTCOM утверждают, что целью ударов было лишить возможности Иран якобы атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.

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