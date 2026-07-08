Пентагон заявил о поражении более 80 целей в Иране

«Вооруженные силы США нанесли удары по иранским системам противовоздушной обороны, сетям командования и контроля, береговым радарам, противокорабельным ракетам и более чем 60 небольшим катерам Корпуса стражей Исламской революции в проливе и вблизи него», — говорится в заявлении CENTCOM в соцсети Х.