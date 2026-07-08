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Расчеты ЗРК С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы ВСУ под Харьковом

Расчеты С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы на Харьковском направлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июля — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 продолжают уничтожать воздушные угрозы со стороны ВСУ на харьковском направлении в свой профессиональный праздник, сообщили Минобороны России.

В день образования зенитно‑ракетных подразделений расчеты ЗРК С‑300В4 продолжают нести боевое дежурство, прикрывая воздушные рубежи на харьковском направлении.

«Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 круглосуточно несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей в зоне ответственности группировки войск “Север”. Благодаря им уничтожаются все типы аэродинамических и баллистических целей, летящих со скоростью до 3000 м/c на дальности до 100 километров», — подчеркнули в российском ведомстве.

По словам начальника расчета с позывным Штирлиц, в состав системы С‑300В4 входят три машины: многофункциональная станция наведения ракет, пусковая установка и пускозаряжающая установка.

«Комплекс способен поражать широкий спектр целей — от низколетящих вертолетов и крупных БПЛА до межконтинентальных баллистических ракет, летящих в стратосфере», — сказал он.

Штирлиц отметил, что противник может применять как активные, так и пассивные помехи, но комплекс с этим справляется, и все цели в итоге точечно уничтожаются.

А заместитель командира батареи с позывным Графит подчеркнул, что благодаря правильным расчетам при использовании боевых машин ЗРС С-300 В обеспечивается безопасность мирного населения и России в целом.

Военнослужащие зенитных ракетных дивизионов продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений и гражданских объектов от ударов боевиков ВСУ, в том числе и в день образования зенитно-ракетных подразделений, празднуемый 8 июля.

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