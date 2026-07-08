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Песков дал Европе совет насчет отношений с Россией

Россия не представляет угрозы для европейских стран, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако если Брюссель продолжит игнорировать позицию и «озабоченности» Москвы, то у Евросоюза возникнут проблемы, подчеркнул он.

Россия не представляет угрозы для европейских стран, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако если Брюссель продолжит игнорировать позицию и «озабоченности» Москвы, то у Евросоюза возникнут проблемы, подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что Россия слишком велика, чтобы Европа могла о ней забыть. «Им (европейцам.— “Ъ”) следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Мы открыты и готовы к этому», — сказал господин Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

На прошлой неделе господин Песков заявил, что в Кремле видят стремление Евросоюза к наращиванию военного потенциала. По его словам, Брюссель демонстрирует все большее стремление к конфронтации с Москвой. Пресс-секретарь российского президента отметил, что подобная конфронтация «усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте».

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