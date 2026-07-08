Песков дал Европе совет насчет отношений с Россией

Представитель Кремля напомнил, что Россия слишком велика, чтобы Европа могла о ней забыть. «Им (европейцам.— “Ъ”) следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Мы открыты и готовы к этому», — сказал господин Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.