США завершили новую серию ударов по Ирану

По данным американской стороны, операция стала ответом на предполагаемые атаки Ирана по коммерческим судам в Ормузском проливе. В СЕНТКОМ заявили, что удары наносились высокоточными боеприпасами.
«Силы Центрального командования завершили новый раунд наступательных ударов по Ирану, атаковав более 80 целей при помощи высокоточных боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.
В Вашингтоне утверждают, что целью операции были объекты, связанные с военной инфраструктурой Ирана.
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