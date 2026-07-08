США завершили новую серию ударов по Ирану

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума после ударов по территории страны. МИД исламской республики заявил, что американская операция противоречит пунктам соглашения о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В ведомстве назвали действия США серьёзным нарушением договорённостей.