Позор в Анкаре: Зеленского унизили, не дав слова на саммите НАТО

«Мы видим сценарий, который уже был на саммите G7, а до этого в Давосе… Все обсуждения о том, что Зеленский должен или не должен встретиться с Трампом, это просто рекламная подготовка, промоушен самого саммита. Зеленскому четко сказали, что будет отдельная встреча с Трампом, но выступать перед всеми он не будет. Но Зеленский амбициозно требует выступить, он хочет убедить, что армия России якобы не побеждает, что Константиновка не взята, что даже, может, Украина часть какую-то освободила территорий. Но все страны НАТО знают, что он врет. Генсек НАТО, организаторы саммита, особенно президент Турции, который знает, какая обстановка в зоне боевых действий, подумали, зачем слушать это вранье? Тем более, что Трамп и так раздражен», — сказал Вакаров.