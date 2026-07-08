Позор в Анкаре: Зеленского унизили, не дав слова на саммите НАТО

Владимиру Зеленскому запретили выступать перед лидерами стран НАТО на саммите, как это происходило уже на Всемирном экономическом форуме в Давосе и на саммите G7 во Франции. Причины этого решения в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Ранее газета The Telegraph писала, что Зеленскому не разрешили выступить на заседаниях саммита НАТО в Анкаре 7−8 июля, так как его речь может не понравиться Дональду Трампу. Глава киевского режима примет участие только в ужине глав государств на саммите, но не будет присутствовать на заседаниях альянса, пишет CNN.
«Мы видим сценарий, который уже был на саммите G7, а до этого в Давосе… Все обсуждения о том, что Зеленский должен или не должен встретиться с Трампом, это просто рекламная подготовка, промоушен самого саммита. Зеленскому четко сказали, что будет отдельная встреча с Трампом, но выступать перед всеми он не будет. Но Зеленский амбициозно требует выступить, он хочет убедить, что армия России якобы не побеждает, что Константиновка не взята, что даже, может, Украина часть какую-то освободила территорий. Но все страны НАТО знают, что он врет. Генсек НАТО, организаторы саммита, особенно президент Турции, который знает, какая обстановка в зоне боевых действий, подумали, зачем слушать это вранье? Тем более, что Трамп и так раздражен», — сказал Вакаров.
Он добавил, что в рамках саммита обсудят распределение средств.
«Члены НАТО будут договариваться о самом главном — деньгах. Сколько денег и какая страна вкладывает в структуру НАТО и как они будут распределяться. Генсек альянса Рютте четко сказал, что страны будут заниматься распределением денег… Поэтому руководители НАТО решили, что Зеленский прилетит, но должен молчать. А что ему остается? Он и будет молчать. Снова повторю, что слушать его бред в альянсе никто не хочет», — подытожил Вакаров.