Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Позор в Анкаре: Зеленского унизили, не дав слова на саммите НАТО

Зеленскому запретили выступать перед лидерами на саммите НАТО. Политолог Вакаров сказал, в чем причина. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Владимиру Зеленскому запретили выступать перед лидерами стран НАТО на саммите, как это происходило уже на Всемирном экономическом форуме в Давосе и на саммите G7 во Франции. Причины этого решения в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Ранее газета The Telegraph писала, что Зеленскому не разрешили выступить на заседаниях саммита НАТО в Анкаре 7−8 июля, так как его речь может не понравиться Дональду Трампу. Глава киевского режима примет участие только в ужине глав государств на саммите, но не будет присутствовать на заседаниях альянса, пишет CNN.

«Мы видим сценарий, который уже был на саммите G7, а до этого в Давосе… Все обсуждения о том, что Зеленский должен или не должен встретиться с Трампом, это просто рекламная подготовка, промоушен самого саммита. Зеленскому четко сказали, что будет отдельная встреча с Трампом, но выступать перед всеми он не будет. Но Зеленский амбициозно требует выступить, он хочет убедить, что армия России якобы не побеждает, что Константиновка не взята, что даже, может, Украина часть какую-то освободила территорий. Но все страны НАТО знают, что он врет. Генсек НАТО, организаторы саммита, особенно президент Турции, который знает, какая обстановка в зоне боевых действий, подумали, зачем слушать это вранье? Тем более, что Трамп и так раздражен», — сказал Вакаров.

Он добавил, что в рамках саммита обсудят распределение средств.

«Члены НАТО будут договариваться о самом главном — деньгах. Сколько денег и какая страна вкладывает в структуру НАТО и как они будут распределяться. Генсек альянса Рютте четко сказал, что страны будут заниматься распределением денег… Поэтому руководители НАТО решили, что Зеленский прилетит, но должен молчать. А что ему остается? Он и будет молчать. Снова повторю, что слушать его бред в альянсе никто не хочет», — подытожил Вакаров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше