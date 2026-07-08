Минпромторг рассказал, как будет меняться формат ПВЗ в России

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Количество пунктов выдачи заказов в России за три года выросло в пять раз — до 250 тысяч, и теперь динамика замедляется — вместо открытия новых точек рынок перейдет к повышению качества и развитию мультибрендовых ПВЗ, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель главы министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.
«Мы движемся в направлении “мультибрендовых” ПВЗ — это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах. Это также позволит повысить эффективность бизнеса и производительность труда», — сказал он.
Как отметил замминистра, если в 2022 году ПВЗ в России было порядка 46 тысяч, то в 2025 году их стало уже 250 тысяч. «Очевидно, что рынок насытился ПВЗ, и теперь появляется устойчивый тренд на замедление динамики их ввода», — пояснил Чекушов.
Он напомнил, что с 1 октября 2026 года в силу вступает закон «О платформенной экономике», который станет еще одним этапом развития онлайн-торговли. Представитель Минпромторга уверен, что к 2030 году рынок постепенно будет переходить от экстенсивного роста к интенсивному, что подразумевает повышение качества услуг ПВЗ, развитие сервиса и прочее.
Президент России Владимир Путин по итогам ПМЭФ в 2025 году поручил правительству проработать идеи создания новой национальной модели торговли, учитывая развитие платформенной экономики.
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