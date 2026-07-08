Минпромторг рассказал, как будет меняться формат ПВЗ в России

Как отметил замминистра, если в 2022 году ПВЗ в России было порядка 46 тысяч, то в 2025 году их стало уже 250 тысяч. «Очевидно, что рынок насытился ПВЗ, и теперь появляется устойчивый тренд на замедление динамики их ввода», — пояснил Чекушов.