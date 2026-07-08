Сеул успокаивает Москву: интеграция с ВПК НАТО не повлияет на связи

В администрации президента Республики Корея заявили, что углубление технологической кооперации с НАТО в военно-промышленной сфере не скажется негативно на отношениях Сеула с Москвой. Представитель администрации подчеркнул, что речь идет не о вступлении в альянс, а о расширении партнерства с иностранными оборонными структурами.