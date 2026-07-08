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Сеул успокаивает Москву: интеграция с ВПК НАТО не повлияет на связи

В администрации президента Республики Корея заявили, что углубление технологической кооперации с НАТО в военно-промышленной сфере не скажется негативно на отношениях Сеула с Москвой.

В администрации президента Республики Корея заявили, что углубление технологической кооперации с НАТО в военно-промышленной сфере не скажется негативно на отношениях Сеула с Москвой. Представитель администрации подчеркнул, что речь идет не о вступлении в альянс, а о расширении партнерства с иностранными оборонными структурами.

Ранее президент Ли Чжэ Мён, участвующий в саммите НАТО в Турции, предложил североатлантическому блоку совместную разработку, производство и эксплуатацию вооружений. Чиновник, пожелавший остаться неназванным, добавил, что текущая кооперация не окажет «большого влияния» на связи с Китаем и Россией.

С 2021 по 2025 год Республика Корея стала вторым по объему поставщиком оружия в европейские страны НАТО после США, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ). Сеул уже заключил контракты на поставки вооружений с Норвегией, Польшей, Румынией, Финляндией и Эстонией.

При этом в марте замглавы МИД РФ Андрей Руденко предупредил, что Россия примет ответные меры в случае поставок оружия Киеву. В Сеуле, однако, считают, что нынешнее сотрудничество с НАТО остается в рамках, не затрагивающих «красных линий» Москвы.

Ранее мы писали: Сеул раскошелился на $100 млн для Украины, но оружия не даст.

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