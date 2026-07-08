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Адвокат Борзенко: продавец не может требовать от покупателя оплату без сдачи

Покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда продавец просит оплатить товар без сдачи или предлагает самостоятельно разменять крупную купюру. Особенно часто такие случаи возникают в небольших магазинах, киосках, на рынках и в точках общественного питания. Однако обязанность обеспечивать возможность расчёта с покупателем лежит не на потребителе.

Источник: RT на русском

Покупатели нередко сталкиваются с ситуацией, когда продавец просит оплатить товар без сдачи или предлагает самостоятельно разменять крупную купюру. Особенно часто такие случаи возникают в небольших магазинах, киосках, на рынках и в точках общественного питания. Однако обязанность обеспечивать возможность расчёта с покупателем лежит не на потребителе.

Об этом рассказала в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Согласно п. 2 ст. 492 Гражданского кодекса РФ, договор розничной купли-продажи является публичным договором. Ст. 426 ГК РФ раскрывает содержание этого правила: лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано продавать товары каждому, кто к нему обратится, если такая продажа относится к характеру его деятельности. Поэтому продавец не вправе произвольно отказывать покупателю в продаже товара только потому, что в кассе нет подходящей суммы для сдачи», — объяснила она.

Отмечается, что отсутствие разменных денег не является законным основанием для отказа в продаже товара.

«Организация торговли должна самостоятельно обеспечить наличие денежных средств для расчётов с покупателями. Если продавец принимает наличные платежи, он обязан организовать работу кассы таким образом, чтобы иметь возможность выдать сдачу», — подчеркнула собеседница RT.

Кроме того, п. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрещает отказывать потребителю в заключении договора или ставить приобретение товара в зависимость от обстоятельств, не связанных непосредственно с самим товаром, напомнила адвокат.

«Требование предоставить оплату без сдачи фактически перекладывает на покупателя обязанности продавца по организации расчётов», — добавила Борзенко.

Если покупатель сталкивается с отказом принять купюру или выдать сдачу, целесообразно попросить пригласить администратора либо зафиксировать обстоятельства произошедшего, посоветовала она.

При необходимости можно оставить запись в книге отзывов и предложений, направить жалобу в территориальный орган Роспотребнадзора либо обратиться в суд за защитой нарушенных прав, заключила юрист.

Ранее россиянам объяснили, что вскрытие бутылки воды в магазине до оплаты не запрещается.

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