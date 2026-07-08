Адвокат Борзенко: продавец не может требовать от покупателя оплату без сдачи

«Согласно п. 2 ст. 492 Гражданского кодекса РФ, договор розничной купли-продажи является публичным договором. Ст. 426 ГК РФ раскрывает содержание этого правила: лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, обязано продавать товары каждому, кто к нему обратится, если такая продажа относится к характеру его деятельности. Поэтому продавец не вправе произвольно отказывать покупателю в продаже товара только потому, что в кассе нет подходящей суммы для сдачи», — объяснила она.