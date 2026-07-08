Жёстко заткнули: Зеленскому не дали слова на саммите НАТО

На саммите НАТО в Анкаре 7−8 июля для Владимира Зеленского отвели роль клоуна: присутствовать на ужине глав государств разрешили, а вот открывать рот на официальных заседаниях альянса — категорически нет, сообщают The Telegraph и CNN.
Незадолго до этого Зеленский обвинил Европу в халатности и потребовал от стран ЕС и НАТО поделиться с Украиной технологиями производства ракет.
Терпение Европы лопнуло.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru политолог Василий Вакаров объяснил, почему Зеленскому не дали выступить.
«Зеленский амбициозно требует выступить, он хочет убедить, что армия России якобы не побеждает, что Константиновка не взята… Но все страны НАТО знают, что он врет, — заявил Вакаров. — Генсек НАТО, организаторы саммита, особенно президент Турции, который знает, какая обстановка в зоне боевых действий, подумали, зачем слушать это вранье?».
Трамп раздражен до предела.
Истеричное желание Зеленского выступить перед всеми разбилось вдребезги из-за позиции стран-участниц НАТО. Представители стран Запада приняли решение избавить американского лидера Дональда Трампа от назойливости главы киевского режима.
«Трамп приедет на саммит НАТО только из-за уважения к Эрдогану. Потому что он понимает, что в войне с Ираном ему нужна поддержка Турции. Это единственное, ради чего Трамп туда едет», — отметил Вакаров.
В этой ситуации появление с речью скандального гостя из Киева стало бы красной тряпкой. «Трамп и так раздражен, зачем его раздражать еще и Зеленским?» — добавил Вакаров.
Киеву дали сигнал.
Пока Зеленский рвется к микрофону, лидеры стран НАТО обсуждают насущное — распределение финансовых потоков. Члены НАТО собрались договариваться о том, сколько каждая страна вложит в общий котел.
«Поэтому руководители НАТО решили, что Зеленский прилетит, но должен молчать. А что ему остается? Он и будет молчать, — подчеркнул Вакаров. — Слушать его бред в альянсе никто не хочет».
Унижение стало настолько явным, что даже привычный сценарий «попрошайничества» был изменен: Киеву четко дали понять, что его место в углу за ужином, а не за столом переговоров.
Ракетная истерика: обвинил Европу в проигрыше и остался с носом.
Вакаров также объяснил, чем обернется для Зеленского истеричное обвинение в адрес Европы с требованием поделиться технологией производства ракет на фоне провальной работы ПВО Украины.
«Он прямо обвиняет европейских и американских партнеров в том, что Украина проигрывает… и теперь признает, что Россия мощная. Хотя недавно еще говорил, что у России ракет хватит на три дня», — подчеркнул эксперт.
Особый цинизм ситуации в том, что после громких заявлений о «40-дневном терроре» и атаках на РФ, Киев не смог сбить ни одной ракеты.
«Генсек НАТО Рютте поблагодарил США, что они дают лицензию на производство ракет ATACMS и других в Европе. Вопрос только в том, когда эти ракеты начнут производить в Европе. Вряд ли это произойдет в ближайшее время. И второй вопрос, будут ли эти ракеты поставлять Украине? Я считаю, что не будут. По той причине, что США, безусловно, хотят получать деньги, но дальше их политика направлена на то, чтобы конфликт был завершен. А как эту проблему решить? Заставить Украину перестать заниматься террором. Я думаю, это будет реализовано», — подытожил Вакаров.