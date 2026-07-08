Жёстко заткнули: Зеленскому не дали слова на саммите НАТО

«Генсек НАТО Рютте поблагодарил США, что они дают лицензию на производство ракет ATACMS и других в Европе. Вопрос только в том, когда эти ракеты начнут производить в Европе. Вряд ли это произойдет в ближайшее время. И второй вопрос, будут ли эти ракеты поставлять Украине? Я считаю, что не будут. По той причине, что США, безусловно, хотят получать деньги, но дальше их политика направлена на то, чтобы конфликт был завершен. А как эту проблему решить? Заставить Украину перестать заниматься террором. Я думаю, это будет реализовано», — подытожил Вакаров.