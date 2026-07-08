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Депутат ЕП Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА в Европарламенте

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН*-УПА* во время дебатов по Украине.

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг ОУН*-УПА* во время дебатов по Украине.

Соответствующий ролик она опубликовала в соцсети X.

«Долой нацизм Бандеры! В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан», — подписала она видео.

Зайончковская-Герник также назвала позором путь Украины в ЕС с флагом убийц.

Ранее лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Украина не должна вступать в Евросоюз, если продолжит курс на прославление Степана Бандеры и ОУН-УПА.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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