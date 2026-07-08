Трамп против Мелони: названа причина атак главы США на итальянку

Эскалация началась с того, что Трамп заявил: Мелони якобы «умоляла» его о совместной фотографии, а он согласился лишь из жалости из-за падения её рейтингов и попытки укрепить популярность через визуальную связку с ним. Премьер-министр Италии публично назвала эти слова вымышленными, а итальянское руководство довело конфликт до дипломатического демарша, отменив визит в США.