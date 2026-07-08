Трамп против Мелони: названа причина атак главы США на итальянку

Дональд Трамп превратил официальный протокольный снимок с саммита G7 в мем, выставив премьер-министра Италии Джорджу Мелони навязчивой поклонницей, нуждающейся в «ограничительном приказе». Италия ответила отменой дипломатического визита. В эксклюзивном интервью aif.ru профайлер и политолог-международник Руслан Панкратов разобрал истинные мотивы и технологию публичного унижения, стоящие за этим жестом.
«Ты умоляла о фото».
Эскалация началась с того, что Трамп заявил: Мелони якобы «умоляла» его о совместной фотографии, а он согласился лишь из жалости из-за падения её рейтингов и попытки укрепить популярность через визуальную связку с ним. Премьер-министр Италии публично назвала эти слова вымышленными, а итальянское руководство довело конфликт до дипломатического демарша, отменив визит в США.
Сразу после этого Трамп опубликовал в социальных сетях тот самый снимок: Мелони смотрит на него снизу вверх, композиция акцентирует асимметрию. Подпись в духе «нужен ограничительный приказ» (restraining order needed) намеренно превратила официальный кадр в насмешливый мем, выставляющий премьера в роли навязчивого персонажа, а самого Трампа — в качестве объекта, нуждающегося в правовой защите от чрезмерного внимания.
Взгляд снизу вверх как инструмент доминирования.
По словам Панкратова, выбор снимка не был случайным. Это многолетняя стратегия поведенческого давления, которой Трамп пользуется десятилетиями.
«Публикация не возникла в вакууме. Выбор именно этого кадра — где он сверху, она снизу, с особым взглядом — и его превращение в насмешливый мем является типичным инструментом психологического доминирования. Трамп целенаправленно кадрирует соперника так, чтобы закрепить за ним роль зависимого просителя и фигуры с заведомо меньшим статусом, разворачивая спектакль на глазах мировой аудитории», — заявил профайлер.
Мемизация официального протокола, игра на гендерном и статусном коде, ироничные подписи — всё это фирменная технология действующего президента США. Через публичное высмеивание он снижает политический вес оппонента в глазах своей аудитории, провоцирует эмоциональную реакцию и возможные ответные ошибки, а главное — показывает готовность переводить межгосударственный конфликт в плоскость личного шоу.
Сигнал «колеблющимся» европейским столицам.
Эксперт подчеркнул: за насмешкой стоят реальные внешнеполитические разногласия. Конфликт вспыхнул на фоне того, что Мелони и значительная часть европейцев отказались поддерживать американскую линию по Ближнему Востоку, в том числе по вопросу силового давления на Иран. Через персонализированные атаки на премьера Трамп демонстрирует, что союзники, не следующие его курсу, будут публично понижены в статусе.
«Это сигнал не только Риму, но и всем “колеблющимся” столицам. Любое непослушание будет стоить вам публичного унижения», — отметил Панкратов.
Отказ быть «ресурсом» для чужого рейтинга.
Навязчивый мотив Трампа «ты просила фото со мной, чтобы поднять рейтинг», по мнению политолога, закрепляет образ Мелони как политика, зависимого от символической легитимации через кадр рядом с «большим лидером». Публикация снимка с подписью про «ограничительный приказ» доводит эту линию до гротеска.
«Он демонстративно отказывается быть её ресурсом, причём делает это на глазах у её собственного электората и партнёров по НАТО. Это попытка переподписать негласный контракт, показав, кто в доме хозяин», — заявил эксперт.
Поставить Европу на место.
Для американских избирателей подобные посты усиливают образ Трампа как доминирующего лидера, не стесняющегося «учить» европейских коллег и «ставить их на место». Мелони выступает удобным символом: правый, идеологически близкий лидер, осмелившийся пойти против Вашингтона, а значит, должен быть показательно унижен.
«Действующий президент сознательно работает в жанре публичного доминирования, представляя себя единственным источником статуса, от которого он в любой момент может отказать», — резюмировал Панкратов.
Футболисты высмеяли танец Трампа.
Показательно, что на фоне этого политического спектакля сам Трамп стал объектом насмешек на спортивной арене. Как сообщалось, футболисты сборной Бельгии после разгромной победы над командой США в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года повторили характерные танцевальные движения американского лидера. Так шоу публичного доминирования неожиданно получило ответный удар — уже со стороны мирового спорта.