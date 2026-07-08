Disney обвинила власти США в попытках вмешательства в редакционную политику

В заявлении Disney отмечается, что Первая поправка к Конституции США не позволяет правительству заниматься цензурой. В медиакорпорации считают, что FCC пытается принудительно заставить вещателя уступать эфирное время гостям, которых редакция никогда не собиралась приглашать. В документе также подчеркивается принципиальный момент — имеет ли право регулятор отменять редакционное решение о том, у кого брать интервью: «Это решение Конституция возлагает на телекомпании и их аудиторию, а не на государство».