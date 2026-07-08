Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Disney обвинила власти США в попытках вмешательства в редакционную политику

Медиакорпорация Disney назвала «попыткой занять кресло редактора» действия Федеральной комиссии по связи (FCC) США в отношении ток-шоу The View, которое выходит на канале ABC. Конфликт связан с начавшимся расследованием FCC по поводу возможного нарушения правила, требующего предоставлять равное эфирное время конкурирующим политическим кандидатам, сообщает Financial Times.

Медиакорпорация Disney назвала «попыткой занять кресло редактора» действия Федеральной комиссии по связи (FCC) США в отношении ток-шоу The View, которое выходит на канале ABC. Конфликт связан с начавшимся расследованием FCC по поводу возможного нарушения правила, требующего предоставлять равное эфирное время конкурирующим политическим кандидатам, сообщает Financial Times.

В заявлении Disney отмечается, что Первая поправка к Конституции США не позволяет правительству заниматься цензурой. В медиакорпорации считают, что FCC пытается принудительно заставить вещателя уступать эфирное время гостям, которых редакция никогда не собиралась приглашать. В документе также подчеркивается принципиальный момент — имеет ли право регулятор отменять редакционное решение о том, у кого брать интервью: «Это решение Конституция возлагает на телекомпании и их аудиторию, а не на государство».

FT уточняет, что требование о равном эфирном времени не распространяется на новостные передачи. При этом ток-шоу The View, выходящее с 1990-х годов, в виде исключения получило статус новостного еще несколько десятилетий назад. «С точки зрения закона в программе ничего не изменилось за два десятилетия, изменилась лишь политическая обстановка вокруг нее», — комментируют в Disney.

Компания, владеющая телеканалом ABC, в ответ на расследование ранее призвала зрителей выразить свою поддержку, оставив комментарии на сайте FCC. Рекомендации последовало более 76 тыс. человек.

В свою очередь в FCC считают, что ABC следует сосредоточиться на выполнении своих обязательств в интересах общества, «а не вводить общественность в заблуждение относительно них».

Ранее президент США Дональд Трамп начал борьбу с американскими СМИ, подав иски против нескольких телесетей и газет. В прошлые годы руководство Disney вело себя осторожнее и не шло на открытый конфликт с администрацией президента: в 2024 году корпорация предпочла не доводить дело до суда и выплатила Трампу $15 млн для урегулирования его личного иска против ABC.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше