Депутат Европарламента разорвала флаг УПА* в прямом эфире

Инцидент произошел в ходе обсуждения расширения ЕС. Зайончковская-Герник подчеркнула, что бандеровская идеология не имеет места в европейском пространстве. Украинская сторона пока не комментировала инцидент. Напомним, что Польша, традиционно выступающая одним из главных адвокатов Киева в ЕС, сейчас демонстрирует все более жесткую риторику в отношении украинских националистических символов и исторических нарративов. Ранее Варшава уже вводила законодательные ограничения на пропаганду бандеровского движения.