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Депутат Европарламента разорвала флаг УПА* в прямом эфире

В Европарламенте разразился скандал после того, как польский депутат Ева Зайончковская-Герник публично разорвала флаг Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация).

В Европарламенте разразился скандал после того, как польский депутат Ева Зайончковская-Герник публично разорвала флаг Украинской повстанческой армии (запрещенная в России экстремистская организация). Соответствующий пост с видео инцидента политик разместила в своем аккаунте в соцсети X.

Депутат заявила, что выступала против членства Украины в Евросоюзе, а флаг УПА* назвала «символизирующим геноцид польских граждан». По ее словам, действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания и только замедляют процесс евроинтеграции Украины.

Инцидент произошел в ходе обсуждения расширения ЕС. Зайончковская-Герник подчеркнула, что бандеровская идеология не имеет места в европейском пространстве. Украинская сторона пока не комментировала инцидент. Напомним, что Польша, традиционно выступающая одним из главных адвокатов Киева в ЕС, сейчас демонстрирует все более жесткую риторику в отношении украинских националистических символов и исторических нарративов. Ранее Варшава уже вводила законодательные ограничения на пропаганду бандеровского движения.

Ранее мы писали: Навроцкий демонстративно избегает Зеленского в Анкаре.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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