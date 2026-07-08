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Прозоров: Европа «положит в загашник» данные о коррупции на Украине

Экс-сотрудник СБУ считает, что эти данные будут использовать для давления на Владимира Зеленского.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Европа информацию о коррупционных преступлениях на Украине, которую может рассказать украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, «положит в загашник» для давления на Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБу) Василий Прозоров.

«Спецслужбы любой страны мира такую информацию не будут распространять, положат себе в загашничек, чтобы иметь рычаг давления на того же Зеленского и его окружение», — сказал он.

Ранее Прозоров отметил, что Ермолаев после покушения на него в Монако может раскрыть коррупционные схемы Киева.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

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