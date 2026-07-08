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Египет направил жалобу в ФИФА на действия судьи в матче c Аргентиной

Египетская футбольная ассоциация обратилась в Международную федерацию футбола с официальной жалобой на судью Франсуа Летиксера, который работал на матче ⅛ финала чемпионата мира между Египтом и Аргентиной.

Египетская футбольная ассоциация обратилась в Международную федерацию футбола с официальной жалобой на судью Франсуа Летиксера, который работал на матче ⅛ финала чемпионата мира между Египтом и Аргентиной.

Об этом сообщает En.as.com.

Египет требует провести расследование в отношении судьи и всей его бригады. По мнению египтян, бригада допустила ошибки, что привело к поражению египетской команды.

Ранее тренер Египта заявил, что Аргентину не хотели лишать шансов на защиту титула ЧМ из-за Месси.

Стал известен полный состав участников четвертьфинальной стадии чемпионата мира по футболу — 2026.

Полузащитник сборной Египта Мостафа Зико эмоционально отреагировал на судейство арбитра в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Аргентины.