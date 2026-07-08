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БПЛА «Севера» уничтожили американский БТР и более 40 солдат ВСУ за ночь

Также были уничтожены пункт управления БПЛА, квадроцикл, 5 огневых групп и 3 вражеских автомобиля высокой проходимости, заявили в группировке.

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили бронетранспортер производства США М113, а также 3 автомобиля высокой проходимости ВСУ и более 40 украинских военных в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: бронетранспортер М113 и 120-мм миномет, пункт управления БПЛА, квадроцикл, 5 огневых групп и 3 автомобиля высокой проходимости ВСУ. Общая численность потерь составила более 40 солдат ВСУ», — рассказали там.

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