БПЛА «Севера» уничтожили американский БТР и более 40 солдат ВСУ за ночь

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: бронетранспортер М113 и 120-мм миномет, пункт управления БПЛА, квадроцикл, 5 огневых групп и 3 автомобиля высокой проходимости ВСУ. Общая численность потерь составила более 40 солдат ВСУ», — рассказали там.
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