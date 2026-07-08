Специалист Романова: в ряде случаев работа за коллегу дополнительно оплачивается

На практике в современном бизнесе доплаты за поддержку рабочих процессов коллеги на время отпуска встречаются нечасто, и в этом есть чёткая управленческая логика. Компании изначально стараются выстраивать работу отделов так, чтобы сотрудники были взаимозаменяемыми, пояснила в беседе с RT Валентина Романова, HR-директор Level Group.
«Умение эффективно управлять своим временем и перераспределять нагрузку внутри команды — это часть нормального рабочего процесса. Чаще всего обязанность подхватывать задачи отсутствующего коллеги заранее закладывается в должностную инструкцию или трудовой договор. В таком случае замещение считается вашей обычной работой и никаких дополнительных доплат или специальных бумаг закон не требует», — добавила эксперт.
Другая ситуация — если сотруднику фактически предлагают новый функционал, дополнительный объём задач или работу, которая заметно выходит за рамки его обычных обязанностей, подчеркнула она.
«Работодатель не может просто по своему усмотрению переложить на человека задачи чужой должности — для этого необходимо получить ваше принципиальное согласие. Если вы готовы расширить свою зону ответственности, любая современная и адекватная компания обязательно оформит это юридически корректно: на период совмещения двух должностей подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору, где прозрачно фиксируются объём задач, сроки и условия компенсации», — заявила собеседница RT.
По её словам, строгих тарифов в законе нет: сумма определяется индивидуально, однако сложившаяся рыночная практика показывает, что чаще всего доплата за такое совмещение составляет около 20% от текущей зарплаты.
«И тут важно понимать, что такая доплата возможна, если замещение сотрудника предполагает длительный срок, например от двух месяцев, и начисляется она не за сам факт отпуска коллеги, а за отдельно порученную и оформленную дополнительную работу, которая выходит за рамки обычного функционала», — заключила Романова.
Ранее россиян предупредили, что запрет на разглашение работником своей зарплаты неправомерен.