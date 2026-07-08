Специалист Романова: в ряде случаев работа за коллегу дополнительно оплачивается

«Работодатель не может просто по своему усмотрению переложить на человека задачи чужой должности — для этого необходимо получить ваше принципиальное согласие. Если вы готовы расширить свою зону ответственности, любая современная и адекватная компания обязательно оформит это юридически корректно: на период совмещения двух должностей подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору, где прозрачно фиксируются объём задач, сроки и условия компенсации», — заявила собеседница RT.